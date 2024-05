Rigoberto Urán revela la verdadera razón por la que los colombianos no pueden con Pogačar y Vingegaard

Durante la conversación, que todavía no sale de manera oficial, Rigo habló del regreso de Egan a los podios del World Tour y la dura batalla que tiene por delante para cerrar la brecha con corredores como Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard.

La cúspide de ese rendimiento imbatible fue, según Rigoberto, cuando alcanzó a Nairo Quintana en la subida a Livigno. “Yo veía a Pogačar en el Giro y en la forma de pedalear... Yo no sabía que en la etapa esa le llevaba tres minutos y medio a Nairo y lo alcanzó”, afirmó.

“Yo voy mal, pero a mí me dan tres minutos y medio hace tres años, no lo cogen a uno. Y Nairo sube como un berraco y lo alcanzó con una bajada de seis kilómetros en la que no se recorta mucho”, dijo.