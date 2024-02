Con emotivo mensaje, Egan Bernal se pronunció sobre el retiro de su amigo Rigoberto Urán

El zipaquereño destaca “la personalidad” con la que Rigoberto Urán ha roto fronteras gracias a sus inolvidables entrevistas, frases e intervenciones en público. “Nos va a hacer falta en el lote, pero estoy seguro que va a seguir vinculado. De eso no tengo duda”, agregó.

Egan vs. Rigo en El Gran Camino

“Luego, a partir de ahí, va a depender mucho de mi rendimiento. Normalmente, el equipo me tiene en la lista del Tour de Francia y Vuelta a España, aunque en lo personal no me gustaría descartar el Giro de Italia. El ciclismo en Italia para mí es pasión”, agregó Egan.