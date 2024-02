Monumental oferta sacude al Liverpool de Luis Díaz: habría negocio por “235 millones de euros”

Luis Díaz podría perder la compañía de Mohamed Salah en el próximo mercado de verano. El egipcio, que tiene contrato hasta mediados de 2025, no sobreviviría dos veces a los millones de Arabia Saudita, donde sueñan con seguir llevando estrellas desde Europa para alimentar su campeonato.

Según The Athletic , uno de los medios más importantes de Inglaterra, el Al-Ittihad quiere pasar el trago amargo de las discusiones con Karim Benzemá, llevando a Salah como la nueva cara del proyecto dirigido por Marcelo Gallardo .

Aunque el año pasado lo intentaron sin éxito, el deseo no se ha apagado y estarían preparando una nueva oferta que, esta vez sí, sería imposible de rechazar para la dirigencia de los reds .

“ Fuentes cercanas a Al Ittihad indicaron que no habían perdido la esperanza y estaban dispuestos a pagar hasta 200 millones de libras esterlinas por el futbolista árabe más famoso del planeta , una medida que lo colocaría junto a Cristiano Ronaldo y Neymar como carteles de la Saudi Pro League”, afirma el artículo firmado por el periodista Elias Burke.

| Foto: Liverpool FC via Getty Images

Mbappé ya tiene adelantadas negociaciones con el Real Madrid, sin embargo, no sería la primera vez que pudiera cambiar de planes . Además, el hecho de convertirse en la gran estrella de un club de la Premier League no le disgustaría para nada, según han informado medios ingleses atentos a cada movimiento del francés.

La decisión final dependerá de Salah, quien todavía no se ha sentado a negociar su renovación con el Liverpool. De hecho, en Anfield ya estarían viendo opciones para reemplazarlo en caso de que se vaya, teniendo en cuenta que una de las cosas que lo hicieron quedarse el año pasado fue el aporte de Jürgen Klopp como intermediario en las conversaciones .

¿El último baile de Salah?

‘Mo’, como le llaman de cariño al interior del equipo, ha tenido un inicio de año difícil por cuenta de la lesión que le impidió liderar a Egipto en la Copa Africana de Naciones . A finales de enero, el delantero regresó a Liverpool para recuperarse, con la esperanza de volver a Costa de Marfil, sede del torneo continental, sin embargo, los tiempos no le dieron.

Salah insiste en volver cuanto antes, pero Klopp no cederá hasta no tener el alta del cuerpo médico. “Es positivo, si no es la próxima semana, será la siguiente. Si le preguntas a él, será la semana que viene”, agregó el estratega alemán.