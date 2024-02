“Jugadorcito mediocre”: presentador explotó y destrozó a James Rodríguez en pleno programa en vivo

“Jugadorcito mediocre”: Neto sobre James

“En el Mundial 2014 jugaba mucho. Pero en Real Madrid no jugó nada, en el Bayern München no jugó nada, fue al Everton y no jugó nada, fue el Al Rayyan y no jugó nada, en Olympiakos no jugó nada. Ahora, São Paulo lo contrató porque dicen que aquí si va a jugar, con 32 años”, advirtió en el mes de octubre.