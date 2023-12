James Rodríguez habló de su futuro para 2024 y dejó fríos a los hinchas de São Paulo: esto dijo

Aunque su contrato está vigente hasta mediados del 2025, el colombiano no aseguró su continuidad, lo que ya ha generado comentarios entre la afición paulista. “ En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe ”, señaló inicialmente.

James llegó al club brasileño en agosto y no ha podido consolidarse como titular indiscutible en el plantel de Dorival Júnior, algo que supuestamente iba a ser cuestión de tiempo. Los problemas físicos y la idea de juego del cuerpo técnico han provocado que los minutos no sean los que se esperaba tras su decisión de abandonar Europa para volver a Sudamérica.

“Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar”, dijo. “No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo si me quedo o no”, insistió.