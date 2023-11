Técnico de São Paulo estalló y dijo por qué James Rodríguez no rinde igual que en Colombia

Aunque James mostró destellos de su calidad, no tuvo el mismo peso de lo visto en la Selección Colombia, algo que ya genera ‘murmullos’ entre los medios partidarios y los periodistas que cubren la actualidad del tricolor paulista.

En ese sentido, el técnico Dorival Júnior habló al respecto de James y la razón por la que no rinde igual que lo hace en la Selección Colombia. “En su país, James prácticamente conoce las características de todos sus compañeros, lleva muchos años en la selección colombiana, ciertamente todas estas reuniones mensuales se lo hacen más fácil a un deportista de su nivel”, indicó.

Dorival se excusa en las bajas

El remate de la temporada no ha sido nada bueno para São Paulo, que se encuentra en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 47 unidades.

Dorival explicó que este bajón en el rendimiento puede corresponder a todas las bajas que han tenido a raíz de lesiones, convocatorias o problemas de contrato. “En el último partido no teníamos 13 jugadores disponibles. En este, cinco. Estamos intentando reconstruir un equipo dentro de la competición. No es fácil. Nos enfrentamos al segundo mejor equipo fuera de casa. Un juego muy difícil. Fue un partido muy abierto, lo que no nos interesa”, dijo.