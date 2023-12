Deportivo Cali se pronunció sobre el escándalo de Teófilo Gutiérrez: hay decisión oficial

Javier Camilo Núñez, oficial de medios de la Dimayor, dio su versión y confirmó lo incluido en el informe. “Yo estaba pendiente de Teo, quien en su condición de figura podría ser objeto de lanzamiento de objetos desde las tribunas, cuando al momento del ingreso a la zona de camerinos por el túnel, me percato que le da dos palmadas a la chica de logística entre la cintura y la cola”, relató.

Dimayor informó de lo sucedido al Deportivo Cali y recibió los descargos de Teo, que negó rotundamente los hechos de los que lo acusan. El problema es que, al no tener videos que demuestren lo contrario, el comité tomó con presunción de veracidad lo narrado por sus empleados y la versión de la mujer que, de paso, también puso una demanda legal en contra del futbolista barranquillero.

Teo se defiende

Por lo pronto, Teófilo Gutiérrez estará ausente en las dos fechas que quedan de los cuadrangulares y las restantes las cumplirá cuando inicie el próximo campeonato, aunque no está seguro si será defendiendo los colores del elenco verdiblanco.

Ahora, con este escándalo en la espalda, será más complicado que un equipo lo contrate sabiendo que no podrán contar con él en el arranque de la Liga BetPlay 2024-I.

Teo, sin embargo, se defendió en un comunicado que publicó a través de Instagram. “Es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento”, explicó.