Alberto Gamero estalló en el camerino y le metió duro regaño a los jugadores de Millonarios; así fue

Gamero no se quedó con la molestia y le dijo en la cara a sus dirigidos los errores que habían cometido. “Con cabeza fría se los dije: ‘Quedar con 10 de visitante y contra un equipo como estos no se puede’. Les dije que me excusaran a los que iba a sacar porque seguramente íbamos a quedar con menos jugadores” si no lo hacía, mencionó.