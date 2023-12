Se apretó todo: tabla de posiciones de la Liga Betplay, luego de la fecha 4 de cuadrangulares

“Si ganábamos no terminaba tampoco, nos acercaba. Medellín fue un justo ganador en el primer tiempo, siento que también merecíamos el empate por el segundo tiempo”, dijo Gamero en rueda de prensa. “Fueron dos tiempos diferentes, me parece que el primero entramos a la disputa, a las peleas cuando este equipo no es eso. Me sacan siete amarillas. Entramos a los roces cuando era un partido muy intenso y ellos aprovecharon las equivocaciones de nosotros en los penaltis”, analizó.