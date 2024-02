Kylian Mbappé “ya eligió”: en Francia confirman decisión final y el nuevo equipo donde jugará

Salvo sorpresa de última hora, Kylian Mbappé no jugará más en el París Saint-Germain una vez termine su contrato en junio de este año. El francés, que el año pasado volvió a dejar ‘plantado’ al Real Madrid, ha puesto de cabeza el mundo del fútbol a la espera del siguiente paso en su laureada carrera.

Según Le Parisien , uno de los medios más importantes en Francia, el astro de 25 años ya no tiene dudas y acabará su historia en el PSG con el anhelo de conquistar la Champions League en otro lugar.

“Kylian Mbappé aún no ha dejado el PSG para fichar por el Real Madrid. Pero para muchos en el PSG, como en toda la casa del fútbol francés, acabará sucediendo lo inevitable: la mayor estrella del fútbol francés se incorporará al club más grande del mundo la próxima temporada ”, indicaron este sábado.

Los reds aparecieron como una segunda vía en caso de que ‘Kyky’ ya no quisiera aterrizar en el Santiago Bernabéu por todo lo vivido en los últimos años, sin embargo, parece que eso no se le pasa por la cabeza.

“La batalla está perdida”, añade Le Parisien , haciendo énfasis en que en el PSG ya no lo intentarán más porque Mbappé tiene una decisión tomada.

Si el negocio se cae por alguna razón, será porque el Real Madrid desiste de contratarlo o las pretensiones de Mbappé se hacen inalcanzables en el fútbol español, donde no atraviesan por la mejor situación económica.

El anuncio, en espera

Esta versión de Le Parisien no es distinta a otras que se entregaron en el pasado, lo que ha generado comentarios escépticos entre los hinchas del Real Madrid.

El verdadero final de la novela será cuando Kylian Mbappé salga públicamente y diga que no continuará en el PSG. Desde ese día, se podrá hablar directamente de los equipos que quieren ficharlo, siendo el cuadro blanco el más opcionado a llevárselo en el próximo mercado de fichajes en el verano europeo.

A principios de este año, el jugador rompió el silencio y dijo que todo está claro con la dirigencia del club parisino. “Todavía no he realizado mi elección. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que hace que todas las partes estén protegidas”, afirmó.

A Luis Enrique, técnico del PSG, lo han bombardeado con preguntas al respecto de su dirigido, pero ha manifestado que no tiene conocimiento del rumbo que tomará cuando termine el contrato actual. “Todavía no me ha comunicado la decisión sobre su futuro”, expresó el español esta semana en rueda de prensa.