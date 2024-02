Arsenal vs. Liverpool EN VIVO: hora y canal para el partidazo de la fecha en la Premier League

El Arsenal vs. Liverpool se llevará a cabo el domingo desde las 11:30 a.m. (hora de Colombia) con transmisión de ESPN y Star +. Los de Mikel Arteta reciben al líder, en lo más alto, con 51 puntos, 5 por encima de los ‘Gunners’, terceros en la tabla. Así, el duelo en el Emirates Stadium será una prueba exigente para los de Klopp, que no podrán contar con el lesionado Salah. Los ‘reds’ han puntuado en seis (3V y 2E) de sus últimas diez visitas al feudo londinense, donde esperan prolongar su buen momento.