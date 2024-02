Liverpool sufre serio problema de última hora para visitar al Arsenal: Luis Díaz, gran afectado

“ No sé si Darwin está disponible o no porque a los 20 minutos alguien le pisó el pie y fue muy doloroso después del partido ”, reveló el estratega alemán en rueda de prensa.

“Solo se quitó la bota después del partido porque no quería verlo antes, sabía que había algo. Entonces salió del estadio con una bota, y no era una bota de fútbol. No se rompió nada, la radiografía es clara, pero está hinchado y tenemos que ver si puede volver a poner el pie en una bota o no porque todos sabemos que eso lleva tiempo. No lo vi esta mañana, así que tendremos que esperar un poco”, afirmó.