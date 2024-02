Jefe de Lewis Hamilton revela la verdadera razón por la que se fue a Ferrari: “No me sorprende”

Toto Wolff todavía no tiene un elegido para ocupar el lugar de Hamilton en 2025, pero anticipó que George Rusell pasará a ser la cara principal de la franquicia. “Tener a George es fantástico para el equipo. La decisión para el segundo asiento es más fácil. No he reflexionado con el equipo si queremos a un ‘rookie’ o alguien muy experimentado porque aún no sé qué es mejor para nosotros”, advirtió.