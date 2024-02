Lewis Hamilton desata terremoto en la Fórmula 1: deja Mercedes y se va a Ferrari

La noticia ha tomado por sorpresa a todos los aficionados de la Fórmula 1, que no tenían en las cuentas un posible movimiento del siete veces campeón del mundo a sus 39 años de edad.

Todavía no está claro quién tomará el puesto libre que Hamilton deja en las flechas plateadas, pero su director, el austriaco Toto Wolff, ya estaría moviéndose para asegurar un fichaje de peso que acompañe a George Russell en el intento por volver a dominar la máxima categoría del automovilismo.

La ruptura con Hamilton

Hace unos meses, en plena recta final de la temporada 2023, Lewis ya había mostrado su descontento por el monoplaza que diseñó Mercedes y que, nuevamente, le impidió competir mano a mano con Max Verstappen. “El W14 es el coche más complicado que he pilotado”, dijo ante los medios de comunicación.

“En general tenemos un alerón más grande que otros, como los Red Bull, por ejemplo, pero su suelo parece producir más carga aerodinámica, así que tenemos mucho trabajo por delante. Soy como un disco rayado, tengo que seguir diciéndoles a los chicos ‘tienen que ir en esta dirección’. Me encantaría [hacerlo bien] este año o al menos en el coche del año que viene ”, fue otra de las críticas que lanzó al respecto.

Ser el más veces campeón en la historia, junto a Michael Schumacher, emblema de Ferrari, la ira de Hamilton es no poder competir por el octavo título mundial que lo dejaría en la cúspide de la Fórmula 1.

“El año pasado denuncié los problemas que tenía el coche, pero no me escucharon. Conduje mucho en esta vida y sé lo que necesita un auto”, decía en marzo de 2023, apenas después de haberse dado cuenta que su monoplaza no tendría la fuerza para competir con Red Bull.