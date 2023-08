Charles Leclerc se frota las manos por enorme contrato que propuso Ferrari; estas son las cifras

Aunque se había rumoreado con que Leclerc tenía charlas con Mercedes para reemplazar a Lewis Hamilton, en caso de que el inglés no continuará, el futuro estaría con el color rojo.

Pero ahí no se detendrían las buenas noticias para el bolsillo de Leclerc, puesto que su nuevo acuerdo le dejaría un total de 185 millones de euros en cinco años.

Ferrari también quiere a Sainz

No obstante, las negociaciones entre el ibérico y Ferrari no están tan avanzadas como pasa con Leclerc.

¿Cómo está la F1 2023?

¿Qué opina Juan Pablo Montoya de la F1?

Y agregó que “si tú quitas a Max de ese carro, hay unos siete u ocho pilotos que podrían ser campeones del mundo en ese carro. Si no estuviera ahí, sino Checo, Hamilton, Sáenz, Leclerc, serían campeones del mundo. Es el timing del automovilismo, no solamente uno como piloto, sino también la máquina que uno tiene. La suerte de que el carro es rápido. El Red Bull con estas reglas es el mejor carro, de pronto ahora que cambian las reglas, ya no lo es”.