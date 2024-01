“Personas basura”: Nairo Quintana se cansó y explotó en entrevista por graves ataques que recibió

En entrevista con Ciclismo a Fondo, el colombiano expuso que no lloró por el mal momento que vivió tras ser descalificado del Tour de Francia y pasar un año entero sin equipo. “La fortuna que he tenido es que me gusta hacer muchas cosas. Siempre crear, inventar, hacer proyectos, estudiar, pasar con los niños… Fue un momento de transición”, aseguró.