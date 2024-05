Eduardo Luis fue víctima de hurto en Bogotá; contó en SEMANA lo que sucedió

En conversación con SEMANA , Eduardo Luis contó lo sucedido. “Esta mañana, cerca de las 11 de la mañana, mientras sacaba mi perrito Apolo a pasear, iba con el celular en la mano. Increíblemente uno tiene que decir que eso es dar papaya, no debería ser así, no debería uno tener miedo de tener el celular en la mano, pero bueno, digamos que di papaya con el celular ”, empezó afirmando el reconocido narrador.

“Iba por una acera y voy mirando el celular con mi perrito al lado y de un momento a otro una moto se sube al andén y me arrebató el celular y sale del andén, o sea, fue increíble porque en un andén y había hasta una zona verde ahí antes de la calle. La verdad motociclista con mucha habilidad me sorprendió mucho, pero fue solamente eso no, no fue que me atracaron ni nada, no fue un asalto, fue un raponeo”, agregó.