Pep Guardiola destapa el futuro de Jürgen Klopp; misteriosa declaración causa ‘revolcón’ en Inglaterra

La salida de Klopp no solo se sintió en el Liverpool F. C., también causó emoción en otros clubes y personas relacionadas directamente con la Premier League. A uno de los individuos que impactó fue al estratega español Pep Guardiola, quien es el actual Director Técnico del Manchester City.

Pep Guardiola, tras coronarse campeón de la liga inglesa, se refirió a Jürgen Klopp y destapó un ítem sobre su futuro. Para Guardiola, el experimentado estratega alemán terminará volviendo a dirigir al Liverpool F. C .

“ Jürgen ha sido una parte muy importante en mi vida. Como entrenador me llevó a otro nivel. Tengo la sensación de que va a volver ”, expresó Pep Guardiola. La declaración del español causó un serio ‘revolcón’ en Inglaterra.

“Él me ayudó como entrenador, me ayudó con su equipo. Ha sido un competidor enorme en mi vida. En muchos momentos no encontré la forma de castigar a sus equipos, así como a otros. Contra Klopp fue muy difícil”, agregó el exentrenador del FC Barcelona y del Bayern Múnich.