‘Repoker’ de Mateo Cassierra pone contra las cuerdas a Lorenzo en la elección del delantero para la Copa América

Este no fue el único nacional en reportarse en las redes rivales. En Francia, el lateral por costado izquierdo, Deiver Machado, se hizo presente en el 2-2 del Lens ante Montpellier en la Ligue 1 , con el que confirma su vuelta positiva a las canchas, luego de haber sufrido de ausencias recientes producto de algunas lesiones.

Filtran primeros convocados de Colombia

Esta no es la primera vez que, desde dicho club, dan algún indicio. Semanas atrás, ya habían mencionado que Lerma “irá a la Copa América y para él es muy importante jugar con Colombia. Lo apoyaremos y no correremos el riesgo de que vuelva a lesionarse y se pierda la Copa América ”.

A este par de nombres también se sumaría el de Luis Díaz, que no se ve cómo no pueda estar con el nivel superlativo que tuvo en la temporada en Liverpool, y el de James Rodríguez, quien, a pesar de no tener ritmo en São Paulo, cuenta con la confianza absoluta del seleccionador nacional.