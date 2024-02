Testigo ataca a ‘Supermán’ López y lanza delicada acusación por caso de dopaje: “Me tendió una trampa”

Miguel Ángel López resultó absuelto de las acusaciones por dopaje que existían en su contra en la justicia española, sin embargo, la novela no parece haber terminado. Vicente Belda Jr, masajista del Astana durante el Giro de Italia 2022, rompió el silencio y prendió el ventilador sobre lo que, según él, sucedió en aquella edición de la corsa rosa.

Belda tiene pensado demandar a ‘Supermán’ por haberle tendido una trampa e incriminarlo en el escándalo de dopaje conocido como ‘Operación Ilex’ por parte de las autoridades.

“Me llama Miguel Ángel y me dice que me va a mandar un paquete con suplementación para que se lo lleve al Giro porque él está en Andorra y no le va a llegar a tiempo el paquete a su casa. Quiere que se lo lleve. En principio no le pongo pegas porque entraba dentro de algo normal. Los ciclistas, que muchas veces está fuera de casa o de su país, te mandan cosas a tu casa para que se las lleves”, relató en declaraciones para el diario Marca.

López está sancionado por la UCI a raíz de esa situación en el Giro del año antepasado y, por tal razón, no ha podido volver a competir con el Team Medellín. “Esa semana recibí geles de una marca, sales de otra... no le di muchas vueltas. Pensaba que era suplementación lo que me había llegado”, agrega el masajista español.

Miguel Ángel López se retiró del Giro de Italia 2022. Tuvo que abandonar poco después de que comenzara la Etapa 4. Durante los últimos días padecía una lesión en la cadera izquierda. | Foto: @AstanaQazTeam

“Cuando el día anterior a ir a Hungría estaba preparando la maleta para ir al Giro, veo que son ampollas y las tiro. Viendo las conversaciones después entre ambos (Maynar y López), me hace pensar que me tendieron la trampa para llevarles el producto a Hungría”, agregó.

La molestia de Belda se centra en las declaraciones que Miguel Ángel dio después de ser sancionado por la UCI, en las que, según él, lo trataba de incriminar como el culpable de lo que pasó. “Al ver que son ampollas las tiro porque transportarlas está prohibido por el equipo. Aunque fueran legales, en el equipo tenemos unas reglas internas donde está prohibido llevar cualquier tipo de medicación. En el momento que veo que son ampollas, las tiro. ¡Yo no me la juego!”, apuntó.

“Supermán llega el mismo día que llegué yo. Durante esa misma semana me dice que sí le había llevado la suplementación. Le dije que sí, pero que el último paquete no porque eran ampollas y no las podía transportar. Él me dice que no sabía lo que era el paquete, pero que no era ilegal”, recordó sobre aquella conversación posterior a la llegada de ambos a Budapest.

Supermán López tuvo que tomar el retiro por problemas físicos en la etapa 4 del Giro | Foto: AFP

Los dichosos medicamentos, según estableció la Guardia Civil, se trataban de menotropina, el mismo medicamento por el que López ha sido suspendido por la UCI. “Puedo perdonar, pero no olvidar. No le tengo rencor a Supermán, pero no quiero tener nada con él ni con su entorno”, apuntó el masajista.

Belda cree que Miguel Ángel no hizo nada ilegal, pero sí trató de incriminarlo luego de destaparse el caso. “Desde el primer momento me acusa a mí, dice que la culpa es mía, que es la versión que le da al equipo. Yo lo informé a Astana en julio. Miguel corta ahí conmigo, no quiere saber nada. Le llamo y le digo que hay que solucionar este tema… Después no sé nada de él y dice en diferentes sitios que es culpa mía”, lanzó.