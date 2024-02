Rigoberto Urán anunció calendario y reveló si hará Tour, Giro o Vuelta en este último año

Rigoberto Urán vivirá este año su despedida del ciclismo profesional. Después de una larga trayectoria subido en la bicicleta, el antioqueño ha tomado la decisión de retirarse una vez cumpla el contrato que tiene firmado con el EF Education EasyPost.

En una rueda de prensa convocada este lunes en una de sus tiendas, Rigo explicó que es momento de dar un paso al costado para tener más tiempo con su familia y dedicarse a los exitosos negocios que ha construido en alianza con su trayectoria como deportista.

“Ya si puedo beber y hacer una cantidad de cosas que no podía hacer. Compartir con mi familia y mis hijos. No tuve oportunidad de estar con mis hijos. Cosas simples pero importantes para mi”, declaró el de Urrao.

Por la razón de sus negocios, el ‘Toro’ no se alejará del ciclismo, pero si lo hará de las competencias World Tour a las que tenía acostumbrado a todo el país. La idea es cerrar este capítulo de su vida con una despedida por todo lo alto en París como epicentro.

“Me encantaría terminar en el Tour de Francia y viene los Olímpicos. Quiero terminar la carrera con la camiseta del equipo y no de la familia. Este equipo es como una familia. No sé aún si estaré en los Juegos Olímpicos, pero me gustaría porque me va bien en carreras de un día”, explicó.

Rigo, anunció su retiro del ciclismo | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Si todo sigue el plan estipulado por los directores del EF, la temporada de Rigoberto Urán será así: París-Niza, O Gran Camino, Vuelta a Cataluña, Flecha Valona, Lieja-Bastoña-Lieja, Critérium del Dauphiné, Tour de Francia y Juegos Olímpicos, este último dependiendo de la convocatoria que la Selección Colombia tenga en mente.

El antioqueño, aclara, de todas maneras, que ahora pasará a tener un papel secundario como gregario de Richard Carapaz. “Mi rol en el equipo es diferente, soy un hombre que ayuda a Carapaz. Hago por ellos lo que hicieron por mi caso nueve años. Buscamos resultados de equipo, no individuales”, afirmó.

Rigo prometió que la gente seguirá sabiendo de él, aún cuando esté retirado. “Sueños muchos, el máximo es la tranquilidad. Como familia y empresa tengo mucho más sueños y estamos en pleno crecimiento. Soy hiperactivo, me gusta trabajar, tengo mucho energía. Lo que quiero ayudar es a la juventud y a este proceso. Que puedan retirarse y tener un plan de retiro. Darle servicio a los demás ciclistas”, afirmó.

Rigoberto Urán junto a Neilson Powless, durante el Tour de Francia 2023 | Foto: Getty Images

Lo que más extrañará es lo que siente cada deportista cuando se enfrenta a una competencia oficial. “Muchos dicen que es muy difícil y muchos siguen entrenando. No es fácil tomar esa decisión. He hablado con muchos deportistas y me dicen que lo más difícil es la adrenalina. Ver una carrera desde el carro y la casa es una frustración muy grande”, agregó.

En los últimos años se ha visto a Rigo como invitado en programas de opinión y transmisiones, otra faceta para la que tendrá más tiempo después de finalizar su temporada.