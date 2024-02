Miguel Ángel López recibe gran noticia sobre caso de dopaje; marca su futuro en el ciclismo

Completamente limpio y como su apodo, ‘Supermán’, habría salido el ciclista colombiano, Miguel Ángel López, de la investigación en su contra sobre supuesto dopaje en la que fue involucrado mientras hacia parte del equipo Astana. La sentencia la dio a conocer el Juzgado de Instrucción 3 de Cáceres, en España.

Otro de los involucrados que ya no estará siendo involucrado con el caso es el exmasajista del equipo ciclista Astana, Vicente Belda García. Según se había dado a conocer en ese entonces de manera errónea, el movimiento de unos medicamos de manera ilícita era lo que tenía a estos en el ojo del huracán.

MONTILLA, SPAIN - SEPTEMBER 02: Miguel Ángel López Moreno of Colombia and Team Astana – Qazaqstan meets the media press at start prior to the 77th Tour of Spain 2022, Stage 13 a 168,4km stage from Ronda to Montilla 315m / #LaVuelta22 / #WorldTour / on September 02, 2022 in Montilla, Spain. (Photo by Getty Images/Tim de Waele) | Foto: Getty Images/Tim de Waele

Aún con estas primeras ‘liberaciones’ de los participantes en la investigación, se mantienen las pesquisas al médico Marcos Maynar y Vicente Belda Vicedo. Estos dos, tendrán que demostrar o que los argumentos se caigan de su peso, para salir de esta incómoda situación en su contra.

Valga recordar que para el pedalista colombiano estar involucrado en este caso, le causó un daño significativo en su carrera deportiva al cortarle la posibilidad de seguir compitiendo con el Team Medellín. Además de esto, redujo sus posibilidades de una contratación con un equipo de la élite en Europa.

Ahora, tras haberse despojado de ese engorroso suceso, se espera que a escasos meses de que la temporada empiece en sí en el viejo continente, alguno de los equipos de pergaminos lo tenga en cuenta para llevarlo a sus filas. Por el momento, para López es clave que con la escuadra antioqueña siga los entrenamientos en busca de no perder la forma física.

“Me agilicen e investiguen lo que tengan que investigar y me den luz verde para poder hacer lo que a mí me encanta, no escondo nada, estoy limpio, me han hecho miles de controles y pueden hacer todos lo que quieran porque sinceramente no me da miedo, estoy limpio y no tengo nada que ver”, había dicho hace un par de meses en medio de la defensa por su inocencia.

Posible retorno a Europa

Meses atrás en medio del caso por dopaje, Miguel Ángel captó la atención mediática debido a la posibilidad de regresar al pelotón élite en Europa, a pesar de enfrentar una suspensión.

Team Astana's Miguel Angel Lopez of Colombia poses with his team prior to the start of the 5th stage of the Tirreno Adriatico cycling race, 155 km from Sefro to Fermo, on March 11, 2022. AFP/Luca Bettini | Foto: AFP/Luca Bettini

Se especulaba que podría unirse al equipo de Alberto Contador, el Polti Kometa, sin embargo, esta opción fue descartada por la misma escuadra. Iván Basso, en declaraciones a Tuttobiciweb, afirmó: “Todos reconocemos que Miguel Ángel López es un excelente ciclista y escalador, pero no está en nuestros planes”.

Dentro del equipo, nunca se ha discutido su posible incorporación”. Además, se mencionó en el diario Marca que inicialmente consideraron a Nairo Quintana como una opción.

Basso también señaló: “Es un caso diferente al de Nairo Quintana. Hubo discusiones en el equipo acerca de la posibilidad de negociar con Quintana, quien finalmente estará en Movistar en 2024, pero en el caso de Superman no ha habido dudas, ni acercamientos ni contactos de ningún tipo”.