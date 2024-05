Nairo Quintana aterriza a Pogacar en pleno Giro: “que se divierta”, pero “ya lo hemos visto perder”

¿Qué dijo Tadej Pogacar sobre sus ataques?

Aunque no se creía capaz de vencer a los esprinters, los puso a prueba. “Lo intenté, pero 400 metros todavía era demasiado. Tenía buenas piernas y este tipo de terreno me sienta bien. El ataque me recordó mi juventud. Así solía correr con mis amigos. Me divierte ese juego”, afirmó.