Nairo Quintana confiesa la dura realidad que está viviendo en su regreso a Europa: “todo lo contrario”

Para Nairo Quintana el inicio del 2024 significaba mucho, pues se trataba de su vuelta a la élite con un equipo WorldTour como el Movistar Team. Aunque apenas hayan transcurrido un par de meses, ya este puede hacer un primer balance de lo que ha sido su regreso a Europa.

De dos competencias en la que ha estado: Tour Colombia 2.1 y Vuelta a Cataluña, en ninguna de ellas ha logrado ser protagonista principal de su escuadra. En la única en Europa, el boyacense la pasó bastante mal, luego de haberse visto involucrado en una accidente que le originó una grave lesión en uno de sus brazos.

Nairo Quintana durante su participación en el Giro de Italia 2024 | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“El boyacense de Movistar Team sufre una rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su brazo derecho”, comunicó durante inicios de abril pasado a través de un comunicado oficial la escuadra telefónica de la que hace parte el boyacense.

Esta noticia cayó como un baldado de agua fría a menos de un mes que se iniciara el Giro de Italia, en el que se esperaba estuviese como gregario de Einer Rubio. Aunque por varios días se pensó no haría presencia en Europa para la primera grande, su recuperación fue más rápida de lo esperado y ya completó cuatro etapas en la ‘corsa rosa’.

Aunque es una alegría verle disputar la competencia en suelo italiano, este ha dado un baño de realidad sobre lo que es su presente en Europa. “De ánimos estoy muy bien y físicamente voy mejorando. He salido de una lesión y he venido a hacer el Giro de Italia sin estar en una condición máxima u óptima”, dijo en entrevista con AS.

Nairo Quintana participando en el Giro de Italia 2024 | Foto: Getty Images

“He perdido la posibilidad de estar en algunas donde podía haber hecho una serie de competición, de ganar estímulos de competición para el cuerpo para poder llegar aquí muy bien y ha sido todo lo contrario. No he tenido competición y he estado peleando entre salir del COVID y aprovechar los días que faltaban para llegar aquí al Giro y dejar la lesión atrás”, complementó.

En medio de ese mar de dudas que lo han asaltado, no estar ahora en el Giro se llegó a pensar fuertemente: “Sí, claro que sí. Era una lesión bastante grave y la pudimos, por fortuna, superar más rápido de lo que esperábamos. Espero poder ir mejorando durante el Giro para en la última semana tener buena condición y poder aprovecharla”.

Al mandar un mensaje esperanzador para los últimos días, el mencionado medio le consultó sobre a cuál etapa le apuntaría para intentar ganar: “Tenemos que ir viendo cómo los equipos van desarrollando su estrategia de carrera y cómo voy teniendo el cuerpo para ver qué etapa nos puede venir mejor”.

Nairo Quintana tendrá una gran prueba con Movistar en la Vuelta España | Foto: Getty Images

Conociendo de antemano que está mermado por los diversos problemas físicos, también pidieron que apuntara a un resultado final para la competencia con el que quedaría conforme: “Siendo protagonista. No sé exactamente si ganando o no, pero siendo protagonista ya me iría satisfecho”.