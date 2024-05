Rigoberto Urán no se calla: defendió a Nairo Quintana y le mandó ‘recado’ a sus críticos

Aunque el ‘Cóndor’ avisó desde antes de iniciar que no llegaba en plenitud física por la lesión sufrida en la Vuelta a Cataluña, muchos fanáticos del deporte pedal han querido cuestionar su regreso al World Tour por no verlo compitiendo entre los favoritos.

Puso de ejemplo a Chris Froome

Rigoberto Urán complementó su opinión sobre Nairo poniendo de ejemplo a Chris Froome, con quien compartió entrenamientos recientemente. “Estos días estuve entrenando con él y me dijo: ‘para mí irme en una fuga del Tour de Francia y poderla disputar sería para mí algo muy grande’. Yo le dije que por qué no se retira y él me dijo ‘no, yo este año voy a ver si me llevan al Tour y para mí sería muy grande irme en una fuga e intentar ganar la etapa’”, aseguró.