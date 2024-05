Pogačar expuso dificultades íntimas en el Giro de Italia: teme por la alta montaña y Daniel Martínez

“Queda lo más bueno”, fue la declaración esperanzadora de Daniel Felipe Martínez al término de la etapa 14 que fue una contrarreloj individual, donde a pesar de perder más tiempo con Tadej Pogačar, no se siente derrotado para lo que viene.

El colombiano, sorteó de buena manera el recorrido de este sábado con 32 km, que pudieron haberle significado un mayor problema. Sin embargo, ante el esloveno y Geraint Thomas, no se vio menor para salvar el top 3 de la clasificación general.

Al parecer, el conocer que viene lo más difícil para defender su camiseta roja, ha hecho al líder mermarse en sus fuerzas y no ir por todo lo que tiene a su paso, además, de que sabe que de atrás, pueden venir fuertes sus rivales que buscar arrebatarle el primer lugar.

Aceptando su realidad, soltó tras la contrarreloj intimidades de su sentir y por qué este sábado, no pudo ser el mejor de la fracción: “Hoy no corrí, pensando en dificultades del domingo o de la última semana. Hice un esfuerzo total, quería ganar, pero no fue posible”.