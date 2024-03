Famoso actor apareció ligero de ropa para anunciar Mejor vestuario en los Premios Óscar

Los Premios Óscar iniciaron con una nueva edición llena de sorpresas y momentos emotivos, los cuales entregarán importantes estatuillas a los nominados de la noche. El 2024 será el escenario para galardonar los proyectos más relevantes y destacados del último año, los cuales dejaron huella en el público y la crítica por ese toque único.

De hecho, uno de los hechos que ha llamado la atención en la gala es el protagonizado por el reconocido luchador profesional, actor y ex rapero estadounidense, John Cena, quien salió al escenario ligero de ropa, sorprendiendo a los asistentes de la gala más esperada.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 10: John Cena speaks onstage during the 96th Annual Academy Awards at Dolby Theatre on March 10, 2024 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) | Foto: Getty Images

El actor estadounidense dejó a más de uno ‘boquiabierto’ con el increíble físico, dando a conocer el tercer galardón, que se lo llevó Pobres Criaturas a la categoría a ‘Mejor vestuario’.

En otras imágenes, se puede ver a la celebridad que, antes de dar su anuncio, el equipo de producción le coloca un vestuario especial, con el fin de poder tener una mayor comodidad al momento de anunciar el ganador a la categoría.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 10: (L-R) Host Jimmy Kimmel and John Cena speak onstage during the 96th Annual Academy Awards at Dolby Theatre on March 10, 2024 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) | Foto: Getty Images

JOHN CENA pasó de estar desnudo a ponerse un vestidazo.



Aquí el detrás de cámaras de uno de los momentos más comentados de la gala. #Oscarspic.twitter.com/I3qRHkvwsg — Carla ❁ (@shannonlada) March 11, 2024

Por su parte, dentro de las características más destacadas que ha cautivado en los Premios Óscar 2024 ha sido la diversidad y la inclusión que se ha visto, tanto en las nominaciones como en los ganadores.

Este año, se presenció un mayor reconocimiento a películas dirigidas por mujeres, así como a producciones que destacan la diversidad racial, étnica y cultural. Este enfoque en la representación auténtica y la inclusión ha sido recibido con entusiasmo y aplausos, marcando un paso importante hacia una industria del cine más equitativa y representativa.

Además de la entrega de premios en sí, la ceremonia también ha sido un escaparate para la moda, la música y el entretenimiento. Desde deslumbrantes vestidos de alta costura hasta actuaciones musicales memorables, el espectáculo ha sido una celebración completa del arte y la creatividad en todas sus formas.

Alfombra roja de los Premios Óscar 2024

En esta ocasión, los colores claros, los contrastes en blanco y negro y las piezas estructuradas se robaron la mirada de los televidentes, quienes disfrutaron de ver este desfile de famosos antes de la premiación.

Margot Robbie en la alfombra roja de los Oscar 2024 - Aliah Anderson/Getty Images/AFP (Photo by Aliah Anderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP