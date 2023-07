Así era la vida humilde de Margot Robbie antes de la fama

El escuadrón suicida, Focus, Babylon y próximamente Barbie son algunos de los créditos más importantes de la carrera de Margot Robbie, quien se ha convertido en una de las actrices más comentadas del año, ya que le dará vida a la muñeca más famosa de todos los tiempos en la película que se estrenará el 20 de julio del 2023.

A sus 33 años, la australiana saltó a la gran pantalla en 2008 con Vigilante , una cinta de mediano presupuesto que le sirvió como plataforma para ser vista por los grandes estudios.

Margot Robbie es conocida, entre otros papeles, por interpretar a Harley Quinn en 'Escuadrón Suicida' y 'Birds of Prey'. - Foto: getty IMages / Matt Crossick - PA Images

No obstante, no fue hasta el 2013 que saltó al estrellato notable. Ese fue un año inolvidable para la intérprete, pues protagonizó el largometraje romántico Cuestión de tiempo, en la que daba vida a una joven de la que un viajero en el tiempo se enamoraba.

Tras este proyecto, pero en el mismo calendario, hizo parte del elenco de El lobo de Wall Street, el interés romántico del protagonista encarnado por Leonardo DiCaprio. En esta oportunidad, Robbie fue dirigida por el legendario Martin Scorsese.

Teniendo esas dos experiencias, la industria entera se fijó en ella para retos más grandes. Estuvo en el universo de DC, personificó a Jane Porter en La leyenda de Tarzán y estuvo en Goodbye Christopher Robin.

Después de esas grandes participaciones, comenzó a ser considerada como una intérprete más madura, por lo que hizo parte de producciones candidatas al Óscar como I, Tonya, Once Upon a Time in Hollywood o Promising Young Woman. La primera le dio su primera nominación individual al premio de la Academia, así como al Globo de Oro.

Ahora, a la estrella le espera el estelar de Barbie, de la cual será también la productora y que se ha convertido en una ambición personal para ella. “ ¡Viene con un montón de accesorios! Y muchas conexiones nostálgicas. La gente escucha Barbie y cree que sabe lo que va a ser la película. Luego escuchan que es Greta Gerwig la que escribe y dirige y dicen ‘Bueno, tal vez no…’”, dijo recientemente sobre la producción.

Margot Robbie ha sido dirigida por cineastas revolucionarios como Martin Scorsese, Quentin Tarantino o Greta Gerwig. Foto por: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images - Foto: picture alliance via Getty Image

Pero es que aunque hoy por hoy esté en la cima y tenga tantas oportunidades, la vida de Margot Robbie no siempre ha estado llena de lujos o ha sido como la de una Barbie. Por el contrario, tiene un origen humilde.

Cuando era una niña, Margot fue abandonada por su padre, forzando a su madre a llevársela a ella junto a sus tres hermanos (Cameron, Lachlan y Anya) a vivir en una granja en Gold Coast.

Al llegar al área rural, Sarie Kessler (mamá de la celebridad) se ganaba la vida como fisioterapeuta. Mientras ella trabajaba, Robbie distribuía su tiempo entre cuidar a sus hermanos y velar por los animales de la hacienda, obteniéndole un gran cariño a este tipo de vida.

A sus hobbies comenzó a sumarse el de ver televisión, destacándose por aprender de memoria los diálogos de las películas o series que miraba.

De esa manera, su infancia siguió con calma, pero en la adolescencia se complicaron las finanzas en su hogar. Dada la contingencia, la estrella tuvo que tomar tres trabajos a la vez. Vendía artículos de surf, limpiaba casas y atendía la caja de un Subway.

La celebridad protagonizará la famosa cinta de Barbie. - Foto: Twitter @barbiethemovie

Este último fue el que le cambió la vida, ya que fue en ese lugar donde sería descubierta por un director que hacía una película de clase B cerca del establecimiento, necesitando a talentos locales, por lo que la invitó a participar.