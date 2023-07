Alina Lozano ‘confesó’ por qué Jim Velásquez busca casarse con ella: “él podría ser mi hijo”

Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron hace unos días que se van a casar, luego de que el influenciador le pidió oficialmente matrimonio a la protagonista de Pedro, el escamoso en medio de una entrevista con Bravíssimo, matutino de CityTV.

“Yo crecí viéndote, cuando tenía un añito, mi mamá me ponía Pedro, el escamoso y desde ese entonces supe que eras la mujer de mi vida. Ya lo comprobé y por eso quiero que me acompañes por el resto de mis días. Quiero aprovechar este momento para pedirte que te cases conmigo”, manifestó el joven en aquel momento.

Alina Lozano y Jim Velásquez recibieron una sorpresa en medio de un programa radial - Foto: YouTube: Bésame

Tras anunciar su compromiso, la artista ha dado mucho de qué hablar en las diferentes redes sociales y este fin de semana se convirtió nuevamente en tendencia, puesto que compartió un divertido video en el que, supuestamente, terminaba con el cundinamarqués.

Los actores, de igual manera, aprovecharon la pieza audiovisual para darles gusto a todas las personas que los critican y decir lo que muchos quieren escuchar. Sin embargo, la grabación es una broma y la pareja sigue más unida que nunca.

“Ustedes ganaron, tienen razón. Yo podría ser la mamá de este niño. Cómo se nos ocurre tener una relación, él me va a quitar la pensión y yo le estoy robando toda su juventud. cómo se les ocurre que nos vamos a casar”, manifestó Lozano.

La actriz reveló detalles de su relación - Foto: Facebook Alina Lozano

Jim Velásquez se ha hecho muy popular en las redes - Foto: Instagram: Jim Velásquez

Mientras que Jim señaló: “Esto no va más. Alina puede ser mi mamá, esa es la verdad. Yo solo tengo 20 años y tengo una vida por delante. Cómo me voy a casar de 20 años, eso es imposible. Voy a quedar viudo muy temprano, esto no es lógico para nadie. Esto no va más”.

El video de los artistas provocó todo tipo de reacciones y varios de sus seguidores los felicitaron por no dejarse afectar ante los comentarios negativos que reciben constantemente en las plataformas digitales.

Cabe recordar que Jim Velásquez abrió su corazón en una entrevista con SEMANA y habló sobre el vínculo amoroso que han construido con Alina, enfatizando que todo inició desde la ficción.

Jim y Alina se besaron en público hace poco - Foto: Instagram: Jim Velásquez

El joven nunca ha negado su relación con la actriz - Foto: Instagram: Jim Velásquez

“Yo veía a Alina con admiración, como una mujer inalcanzable. Me encantó su idea de que contáramos historias alejadas de los estereotipos. Queríamos mostrar situaciones cotidianas de cualquier pareja, manejado a partir de la comedia”, indicó inicialmente.

El creador de contenidos también reveló en este medio por qué decidió pedirle matrimonio a la reconocida actriz. Además, aseguró que su relación sigue siendo un tabú para muchas personas.

“Hoy día las relaciones suelen ser muy superficiales, por eso cuesta entender que dos personas se amen de verdad, sin importar la edad. Si en nuestros videos mostráramos situaciones en las que ella me mantiene, lo verían como algo normal”, agregó.

Jim Velásquez es menor que Alina 30 años - Foto: Instagram: Jim Velásquez

Luego, precisó: “Lo que la gente no ve es la clase de mujer que es Alina. A las mujeres, y en especial a las actrices, las empiezan a hacer a un lado por la edad. Pero ella supo reinventarse, se le midió a otros lenguajes, a las redes. Porque ella es así, empoderada. Una madre soltera que nunca le ha temido a nada”.

El creador de contenidos señaló finalmente en SEMANA que muchas personas le han dicho que no se case, pero él siempre les responde que quiere pasar el mayor tiempo posible junto a la artista colombiana.