Alina Lozano y Jim Velásquez anuncian su compromiso en un emotivo momento por TV

Uno de los romances que más ha dado de que hablar en los últimos meses ha sido el de la actriz Alina Lozano y el joven Jim Velázquez, debido a la diferencia de edad que se llevan, puesto que el influenciador es 30 años más joven que la reconocida actriz. Sin embargo, esto no ha sido una barrera para ninguno de los dos, por lo que en redes sociales constantemente comparten a sus seguidores las muestras de amor que tiene el uno con el otro.

Para este domingo 28 de mayo, la pareja fue invitada al programa de entretenimiento Bravíssimo de CityTv, donde relataron los distintos procesos durante la relación y los retos que han tenido que afrontar aún más por las críticas constantes que reciben por medio de redes sociales. Por su parte, la reconocida actriz que ha interpretado varios papeles de importante telenovela cómo ‘Pedro el Escamoso’, reveló que la convivencia con su pareja ha sido un poco compleja, no por la edad, sino por el estilo de vida que lleva cada uno.

Del mismo modo, la pareja también contó cómo se habían conocido y las situaciones alas que se han tenido que enfrentar, puesto que muchas personas aseguran que es una relación falsa. Frente a esto, Jim aseguró que llevaban un año, un mes y una semana de relación oficial y además mencionaron el tema del matrimonio, a lo que la actriz aseguró que aún no lo habían pensado.

Jim Velazquez, el joven novio de la actriz Alina Lozano le pidió matrimonio en vivo - Foto: Instagram @bravissimocity

Sin embargo, luego de varios minutos, el creador de contenido sorprendió a su novia pidiéndole matrimonio de forma oficial a Alina Lozona. En medio de su romántica propuesta de matrimonio en vivo, Velázquez dijo: “Alina, yo crecí viéndote, cuando tenía un añito, mi mamá me ponía ‘Pedro el Escamoso’ y desde ese entonces supe que eras la mujer de mi vida, entonces ya lo comprobé y por eso quiero que me acompañes por el resto de mis días. Quiero aprovechar este momento para pedirte que te cases conmigo”.

Ante estas emotivas palabras, la actriz no puedo evitar llorar de la emoción, puesto que no se lo esperaba porque su prometido en reiterada ocasiones le había dicho que no tenía la intensión de casarse aún. Como respuesta, Alina respondió: “Es la primera vez que me piden matrimonio. Claro que sí acepto amor”.

Uno de los romances que más ha dado de que hablar en los últimos meses ha sido el de la actriz Alina Lozano y el joven actor Jim Velázquez debido a la diferencia de edad que se llevan. - Foto: Instagram Alina Lozano

Alina Lozano y Jim Velásquez se confiesan; revelaron verdad sobre su relación

No son pocos los que creen que este vínculo entre los dos artistas es falso y que todo es un montaje para ganar popularidad. Incluso, varios internautas los han criticado por el contenido que suben.

Pese a los cuestionamientos que reciben constantemente, la actriz colombiana ha manifestado en más de una oportunidad que su romance con el joven es verdadero, enfatizando que le gusta ir en contra de ese pensamiento social que existía con respecto a las mujeres mayores y los hombres menores.

“Me parece chévere que piensen que es actuado, porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla sugar mommy. Si prefieren verla como que es una actuación, denle. Igual, no soy su sugar mommy, él trabaja desde que lo conozco. Él ya generaba sus ingresos en redes”, precisó hace poco en Tropicana.

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron hablar sobre su relación - Foto: Instagram: Alina Lozano

La pareja, de igual manera, compartió esta semana con todos sus seguidores una nueva dinámica que hicieron en Instagram, en la cual Lozano le realizó varias preguntas personales a Jim para mostrar cuánto la conocía.

En medio de la actividad, los actores revelaron algunos detalles íntimos de su relación sentimental. Asimismo, la artista manifestó que llevan saliendo más de un año y que cuando conoció a Velásquez ella ya estaba soltera.

“Llevamos juntos un año y dos meses. Estaba soltera cuando nos conocimos”, manifestó Lozano, que además puntualizó: “Yo no le eché los perros cuando lo conocí. No me gustó al principio, pero después sí”.

La reconocida actriz, recordada por su papel de doña Nidia en Pedro, el escamoso (Caracol Televisión), finalmente dejó ver en la publicación que al creador de contenidos le falta conocerla más, ya que falló varias de las interrogantes que le hizo.