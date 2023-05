Alina Lozano rompe el silencio sobre su ausencia en la novela ‘Pedro, el escamoso’

Pedro el escamoso fue una de las telenovelas que marcó la televisión colombiana, protagonizada por Miguel Varoni y Sandra Reyes. Esta historia, original de Luis Felipe Salamanca, fue emitida entre 2001 y 2003 por Caracol Televisión. Durante el tiempo que estuvo al aire, barrió en el rating por quienes quedaron enganchados con la historia de amor de Pedro Coral y la doctora Paula.

Pues bien, meses atrás, se rumoró sobre una nueva entrega de “Pedro, el escamoso”, y de inmediato los amantes de la telenovela comenzaron sus averiguaciones para corroborar que efectivamente si se fuese a dar y que no fuera en realidad un chisme de redes sociales.

Pues bien, poco después, se confirmó que efectivamente sí se iba a dar una continuación de esta telenovela colombiana y que posiblemente contaría con los actores de la primera temporada, incluyendo a Sandra Reyes, quien no participó en Como Pedro por su casa, que fue la secuela de esta historia.

Sandra Reyes estará en la tercera temporada de una de las telenovelas más queridas por los colombianos. - Foto: Montaje Semana

De hecho, uno de los personajes más esperados por todos es el de Doña Nidia, interpretado por Alina Lozano, quien en los últimos meses ha sido tendencia en las redes sociales por cuenta de su relación con Jim Vásquez, un influenciador, casi 30 años menor que ella. Precisamente esta pareja fue noticia en los últimos días por cuenta del distanciamiento que habían mostrado y es que a Jim se le ha visto solo en varios eventos, por ejemplo en el Bogotá Fashion Week cuando le preguntaron al joven por ella.

En ese momento, el joven dijo que cada uno estaba disfrutando de sus espacios y por temas de agenda no podían estar juntos pues ella estaba cumpliendo con otro compromiso. Pero la semana pasada a Jim se le vio solo en el concierto de CNCO, por lo que algunos internautas creen que en realidad esta relación es completamente fingida, pero ellos en diferentes espacios han mostrado que las cosas entre ellos son reales.

Alina Lozano y Jim Velásquez sostienen una relación sentimental. - Foto: Fotos: Instagram @lozanoalina @jimvelasquezoficial.

Alina no estará en ‘Pedro, el escamoso’

Ahora, la actriz ha publicado un video donde dio sus razones, en la plataforma de TikTok, confirmando su radical decisión.

“Definitivamente no voy a volver a interpretar a doña Nidia en la versión que Pedro el escamoso”, precisó Alina, quien a su vez, confesó que después de tomar la decisión se sintió muy bien aunque para ella no fue fácil pues le estaba diciendo adiós a un icónico personaje de la televisión colombiana.

“Es como triste y decepcionante cuando no se llega a una negociación y pocas veces no llego a una negociación. Pero después de casi 20 ó 25 años de trayectoria, he hecho un pacto conmigo misma de mejorar las condiciones”, precisó en el video publicado .

Alina Lozano responde a críticas en redes sociales. - Foto: Instagram @lozanoalina

Asimismo, habló de un pacto honrado que hizo con ella misma con el fin de tener mejores condiciones y agregó: “No solamente con respecto a la parte económica, que es fundamental, sino también con las condiciones laborales. Creo que durante esta carrera de la actuación (...) amo los personajes y no tengo categorías para ellos (...) los personajes están en otra dimensión para mí que tienen que ver con algo muy espiritual”.

Finalmente, la actriz reconoció que varias veces se ha traicionado con respecto a la parte práctica de una negociación, por lo que, dijo que es hora de tener buenas negociaciones para tener su propio transporte y tener su lugar para ella con el fin de poder prepararse mejor. Además, aseguró que esta decisión es consecuente con lo que ha venido pensando en estos últimos tiempos.

Por lo que, al parecer y según declaraciones de la actriz, no veremos nuevamente a Doña Nidia siendo interpretado por Alina Lozano.