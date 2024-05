Lina Tejeiro hizo particular llamado de atención relacionado con su vida amorosa: “Déjenme tranquila”

A sus 32 años, la actual presentadora de La Previa y El After Show de La casa de los famosos Colombia, ha tenido relaciones sentimentales con varios actores y artistas musicales, entre ellos Carlos Torres, el actor colombiano que interpretó a ‘Charly Flow’ en la serie La Reina del Flow. Su noviazgo fue noticia cuando la llanera tenía 14 años y estaban trabajando juntos en la telenovela Padres e hijos , transmitida entre el 2003 y el 2009.

Sin embargo, sobre su relación con Vega, la actriz confesó públicamente que fue “tormentosa”, debido a que eran muy jóvenes y no sabían cómo manejar la situación con madurez, por lo que las discusiones y los celos se convirtieron en los problemas que afectaron su amor.

Los últimos dos romances que se le han conocido a la actriz, han sido con el empresario Norman Capuozzo que, de hecho, fue fugaz porque duró desde septiembre hasta finales de diciembre del año 2019, y luego estuvo relacionada con el cantante antioqueño Juan Duque, con quien al parecer no terminó muy bien , teniendo en cuenta las indirectas que se lanzaron a través de las redes sociales.

“¿El novio, para cuándo?”, le escribió uno de los usuarios de esta red social, a lo que la actriz respondió con un particular llamado de atención a su estilo, con un filtro que le hace ver sus ojos y boca más grandes y ovalados, mientras expresaba: “¿Para qué? Ay, no. Déjeme tranquila, que estoy feliz, en paz. ¿Para qué?”.

View this post on Instagram

Y es que hace recordar que hace unos meses, en entrevista con la periodista española Eva Rey, l a actriz aseguró que no tiene ningún afán de buscar pareja y mucho menos desde que fortaleció su amor propio.

“No he sentido la necesidad de estar con nadie (...) Tengo claros mis no negociables, debe ser una persona totalmente independiente, eso lo primero. Debe ser respetuoso, tiene que tener responsabilidad afectiva, que me valore, que sea seguro de sí mismo y que aguante el voltaje de estar conmigo”, dijo en su momento.