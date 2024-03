Él es el actor más premiado de los Óscar que se retira de la actuación

¿Con qué películas gano un Óscar?

Otras de sus películas más destacadas fueron The Last of the Mohicans, The Age of Innocence, Nine, The Crucible, The Boxer. Hijo del poeta Cecil Day-Lewis y la actriz Jill Balcon, debutó a los 14 años en el filme de 1971 Sunday, Bloody Sunday, aunque cuando verdaderamente llamó la atención de los críticos fue con sus trabajos en My Beautiful Laundrette y A Room With a View.