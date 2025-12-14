Se confirmó el fin de una era para los amantes de la lucha libre. John Cena, 17 veces campeón mundial de la WWE, se retiró tras el combate contra Gunther en Saturday Night’s Main Event.

El contador llegó a cero en el Capital One Arena de Washington DC, donde miles de fanáticos se pusieron cita para presenciar la última pelea de su ídolo.

El final de la historia de John Cena fue con derrota por rendición, un detalle que no pasó inadvertido al tratarse de un luchador que solía presentarse bajo la consigna de Never Give Up (Nunca rendirse).

A pesar de la derrota, el oriundo de Massachusetts recibió una sonora ovación del público y lució los dos campeonatos mundiales de la WWE por última vez.

De esa manera culminó su gira de despedida bautizada con el eslogan de ‘The Last Time is Now’, haciendo referencia a la tradicional canción con la que salía al ring.

John Cena fue una de las caras más importantes de la WWE en toda su historia. Durante años fue el símbolo de la empresa de entretenimiento deportivo y su retiro marca el final de una era que marcó a los fanáticos de la lucha libre en todo el planeta.

Esta semana, antes de su combate final, había confesado las sensaciones por apartarse de los rings y dar este paso en su carrera a los 48 años de edad.

“Esto es todo. Mañana en la noche se acaba. No voy a regresar. Entiendo que tengan la experiencia con otros antes de mí para decir que ningún luchador se retira, eso cambia conmigo. Puede que todo cambie y después de mí todos decidan no volver cuando se retiran, y está bien”, indicó Cena.

Versiones apuntan a que John Cena tomará un descanso y volverá en unos años, sin embargo, él mismo se encargó de desmentirlo.

“Mi mayor preocupación es que haya gente diciendo ‘Oh, no. Va a a regresar para WrestleMania’ o ‘esta lucha sería genial’. No. Mañana en la noche es el final, y le pido a los fans que cuando vean el show dejen ir todo y entiendan que es el final”, agregó.

Molestia por la rendición de John Cena

Lo que nadie se esperaba es que John Cena perdiera su última pelea por rendición, una medida por la que los ejecutivos de WWE recibieron cientos de críticas.

Paul Levesque, vicepresidente ejecutivo de la empresa, recibió abucheos en Washington por el resultado del combate y la victoria de Gunther.

“Siempre haré lo mejor para los negocios, pero la gente no va a entender”, declaró minutos después del final de Saturday Night’s Main Event.