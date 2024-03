“Quiero seguir jugando”: Nataly Umaña se sinceró sobre sus intenciones con Melfi

“ Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, pero no retiro para nada los buenos deseos para ti, porque te mereces todo lo mejor. Sentí que merecías a un excelente hombre, y tú lo escogiste” , fueron parte de las palabras de Estrada, para retirarse no sin antes decir “hasta nunca”.

Nataly Umaña se sinceró con Miguel Melfi

En la conversación con el cantante panameño, le expresó sus intenciones de continuar en la relación que están formando, expresándole “ Esto no me suele pasar nunca, pero veo que eres bonita persona y eso lo valoro ”.

“No sé en qué momento empezó a fluir el tema de las miraditas y dije este man me gusta, es algo que no me suele pasar, pero quiero que siga así como está”, expresó Nataly.

¿Qué dijo Nataly Umaña de la visita de Alejandro Estrada?

“Quiero encontrar alguien que me ame como Alejo me amó, que me respete y me valore igual que él. Y quiero que él también encuentre esa mujer que lo haga feliz como se lo merece”, puntualizó.