¿Dónde vivirá Nataly Umaña tras escándalo amoroso con Alejandro Estrada?, así respondió frente a las cámaras

¿Quiénes son los dos nuevos integrantes de La casa de los famosos Colombia?

“Paul y Menta, dos cachorros que merecen el cuidado y trato especial, debemos tener mucho cuidado, no gritar y no asustarlos, ellos son dos bebés. No los pueden agobiar y no los pueden tocar todos al tiempo. Isabella y Julián serán sus guardianes”, les ordenó el Jefe ante la llegada de los cachorros.