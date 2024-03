Aida Victoria Merlano y Luisa Fernanda W, sorprendidas por infidelidad de Nataly Umaña; no la juzgan

Miles de colombianos han sido testigos de todas las situaciones que se viven dentro del reality show del Canal RCN, La casa de los famosos, tanto diferencias, peleas que han terminado en gritos y amoríos, como los que se han dado entre Diana Ángel y el comediante Culotauro, Juanda y la actriz Sandra Muñoz y, la más polémica, Nataly Umaña con Miguel Melfi.

A través de las más de 40 cámaras que hay dentro de la casa, los televidentes e internautas han podido ver todo lo que ha pasado entre la actriz ibaguereña y el actor, modelo y cantante panameño, pues en más de una oportunidad se han mostrado teniendo diferentes muestras de cariño como abrazos, besos (aparte de los que son por actividades) y hasta durmiendo juntos en la misma cama.

Hace una semana, en el domingo de eliminación, Beto Arango fue el escogido por el público para abandonar la casa. A los días de abandonar el reality, fue el actor quien se encargó de dar varios detalles que confirmarían el romance entre el panameño y la colombiana.

“Adentro yo estaba diciendo que era más una estrategia de Nataly; ya una vez fuera, viendo unas imágenes que no había visto, enterándome de los tiempos que duraron encerrados en un baño sin cámara, pues todo indica que sí, ¿no? Que sí hay gusto entre ambos”, dijo el actor.

Aída Victoria Merlano y Luisa Fernanda W reaccionan a infidelidad de Nataly Umaña

Esta situación dentro de La casa de los famosos ha dado pie para que muchas personas opinen, tanto internautas, seguidores y también personas de la farándula colombiana, como las influencers Aída Victoria Merlano y Luisa Fernanda W.

Dicho amorío ha dejado a muchas personas a favor y otras en contra de las actitudes, tanto de la actriz, del panameño y del principal implicado, la expareja de Umaña, Alejandro Estrada.

La creadora de contenido digital Luisa Fernanda W respondió a esta pregunta mientras hacía un video de GRWM (Get Ready With Me), en los cuales se visten y se arreglan mientras hablan de algún tema.

“Muy poco veo televisión, pero de verdad estoy superenganchada con La casa de los famosos Colombia y de verdad, no me puedo abstener a opinar […] No juzgo a Nataly, no es que esté de acuerdo con lo que hizo, pero nadie sabe lo de nadie”, dijo.

Y añadió: “Yo estuve en un reality y les puedo dar fe de que cuando uno entra a ese tipo de concursos, entra en una cápsula del tiempo y todas las emociones se afloran. Un día es como una semana, una semana es como un mes, obviamente uno decide si controlar sus impulsos o no, entonces esa es una de las razones por la cual yo no la juzgo. Para mí ella se dejó llevar por el juego y aún no sabe lo que le espera en su realidad, y la verdad es que las personas son buenísimas juzgando los errores de los demás sin mirar los propios”.

