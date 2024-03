La casa de los famosos: así fue la desesperante semana que pasaron los participantes por falta de comida

“ Martha cogió un poquito de granola, pienso que fue sin querer, no fue con mala intención . Eso que pasó quisiera que no se volviera a repetir porque yo sé que esa pequeña reacción puede tener una gran consecuencia y podemos llegar a un conflicto por la comida que no tenemos”, dijo la modelo venezolana luego de que la actriz caleña desatará una gran polémica entre sus compañeros por dicha acción.

Ante esto, varias de sus compañeras ‘se le fueron encima’ con pesados comentarios que la hicieron romper en llanto. “No me vengan a decir que fue sin culpa porque si yo me como cinco manís, no puedo decir ‘perdón, fue sin culpa’. Yo sé que le estoy quitando una porción a una persona y eso no me gusta”, refutó Sandra Muñoz.