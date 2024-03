La casa de los famosos: El romance entre Nataly y Melfi acabaría pronto, según famoso vidente

De hecho, una semana antes de que iniciara la nueva apuesta de entretenimiento del canal RCN, la entonces pareja le concedió una entrevista a la presentadora Laura Acuña para revivir el día en el que se conocieron y lo que los mantenía enamorados, después de 12 años de relación. “Me hacía reír muchísimo, aparte que el man no es de los chistes que, ay, 12 años después y otra vez el mismo, no, él es genuino”, destacó Nataly al hablar del buen sentido del humor de su entonces esposo, como una de sus mayores virtudes que la había conquistado.

A pesar de ello, una vez ingresó a La casa de los famosos, la actriz empezó a revelar una faceta que nadie de imaginaba, pues sus coqueteos con Melfi cada vez eran más constantes hasta del punto de compartir la misma cama , llenándose de caricias y comentarios al oído que daban cuenta de su conexión. No obstante, al principio Nataly aseguró que se trataba simplemente de un fuerte vínculo de amistad.

De esta manera, con el paso de los días se fue descubriendo el supuesto romance que había entre los dos y que, cada vez, tomaba más fuerza por las declaraciones de la famosa en cuanto a su matrimonio con Estrada, dando señales de que realmente las cosas no estaban muy bien en su hogar, como muchos creían, desde antes de entrar al reality.

“Aquí adentro es otro mundo completamente diferente al de afuera, yo sé que el de afuera es mi mundo real. Estoy haciendo lo que quiera aquí, sé que de pronto no lo van a entender ”, comentó y explicó que “son emociones que simplemente vuelven a fluir”. “Estoy aquí divirtiéndome, pasándola rico, tratando de tener mi mente aquí completamente. Te amo, gracias por entender quien soy. Te amo amo con todo mi corazón, Alejo”, puntualizó.

De acuerdo con el tarotista, las cartas y su conocimiento indican que, la relación de Melfi y Umaña no llegaría muy lejos, pues es algo del reality que, desafortunadamente, la actriz eligió mal porque, al parecer, el panameño saldría del closet del que no ha querido por miedo a sus padres.

Cabe recordar que cuando Alejandro salió de la casa, Melfi confesó sentirse arrepentido por el daño que le había causado al acercarse a su esposa sin medir las consecuencias de sus actos. “Siento que me agarra en el momento más vulnerable, no me siento bien de haberte hecho daño a ti y a él”, le expresó a Nataly.