Melfi ya tiene apodo en la ‘Casa de los Famosos’ por su polémico romance con Nataly Umaña: así llaman al panameño

La ‘Casa de los Famosos’, reality del Canal RCN, cada vez se pone más candente en medio del polémico romance entre el concursante panameño Melfi y la actriz colombiana Nataly Umaña.

De hecho, el pasado domingo, 10 de marzo, Alejandro Estrada, quien fuera el esposo de Nataly Umaña, ingresó a la ‘Casa de los Famosos’ por unos breves minutos y dio por terminada la relación sentimental entre ambos, con un “hasta nunca” y le entregó el anillo de matrimonio.

Como era de esperarse, los comentarios no se han hecho esperar por parte de algunos participantes de la ‘Casa de los Famosos’. De hecho, Karen Sevillano y La Segura, en medio de una breve conversación bastante ‘subida de tono’, revelaron el apodo que tiene Melfi en el reality por el escándalo amoroso con Nataly.

Nataly Umaña y Melfi besándose en el reality. Al costado de la imagen, Alejandro Estrada. | Foto: Pantallazo RCN - La casa de los famosos

“La Segura a Melfi, ya no le dice Melfi. Le dice Elmo; el mozo (...) Nataly debe tener vergüenza con alejandrito y con los suegros. Ayy señor”, dijo Karen Sevillano.

Al respecto, La Segura le respondió: “No, no, no. Yo no me imagino que mis suegros vean una cosa de esas”.

Y continuó diciendo Sevillano, en el capítulo de este lunes, 11 de marzo. “Yo de Nataly salgo de aquí y me hago un cambio de rostro, porque la vergüenza salió del chat. Nataly entró aquí y la vergüenza la dejó en la casa”.

Vale recordar que el pasado domingo, Estrada entró al reality y se dirigió Umaña mencionándole lo que llevaba en su corazón y su mente tras ver los comportamientos que tuvo en este espacio. El cucuteño habló con firmeza y reveló que todo terminaba en ese instante, ya que ella había elegido su destino.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada | Foto: Instagram @natalyumanaa

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo me tocó superar cualquier adversidad. Me tocó por sorpresa que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, reprochó el artista.

No obstante, Alejandro Estrada se acercó a la celebridad y mencionó que su matrimonio había llegado al final, por lo que la dejaba libre y esperaba que fuera feliz, disfrutando la vida como tanto lo mencionó en el reality.

“No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas”, concluyó ante las cámaras.

Nataly Umaña rompió en llanto y guardó silencio, como correspondía por la indicación de El Jefe, viendo cómo su expareja se iba y visitaba todo el lugar.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminaron en vivo. | Foto: Canal RCN

“El ‘man’ merece ser feliz, yo merezco ser feliz”

Tras lo dicho por Estrada, Umaña reunió luego a sus compañeros y reconoció que Estrada era una gran persona y que por ende merecía ser feliz sin ella.

“Estoy bien, estoy tranquila porque no quería hablar de Alejandro. Para nadie es un secreto, es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más fiel y leal (...). Es un hombre del cual no puedo decir nada”, inició diciendo Umaña mientras reunía a sus compañeros en competencia.

Luego, la actriz reveló detalles ‘justificando’ las acciones y decisiones tomadas dentro de la competencia: “Las cosas cada vez iban cayendo. Por mi lado, yo estaba amargada, no lo hacía feliz (...). Sé lo que estoy haciendo (...). Él no es feliz conmigo y yo no puedo ser egoísta (...). El man se merece ser feliz y yo merezco ser feliz”.