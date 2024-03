“Las felicito”: Alejandro Estrada, a La Segura y Karen, por su honestidad en el reality

A pesar de que la pareja de colombianos lleva 12 años de casados, Umaña y Melfi parecen no tener filtro ni arrepentimiento alguno demostrar ante toda Colombia la gran conexión que tienen, situación que lógicamente ha logrado incomodar a Estrada , por lo que tuvo que salir a dar declaraciones en sus redes sociales, y en el programa matutino Buen día, Colombia.

La semana pasada se implementó en el reality la modalidad “congelados”, en la cual uno de los familiares de algún participante ingresaba a la casa. Sin embarg o, los famosos deberían permanecer como estatuas, no pueden moverse, ni hablar, independientemente de a quien vean.

“Nadie me va a amar como él”: Nataly Umaña, arrepentida y al borde del llanto por traición a Alejandro Estrada

Estos dos hombres llegaron con fuertes mensajes para sus novias, pues las habían visto pelear mucho con sus compañeros, por lo que los dos fueron enfático s en pedirles que mantengan lo que son realmente, su esencia, que no cambien por nada, y que se respeten con sus compañeros.

Ante estas peticiones, las dos influencers han acatado las palabras de sus parejas, pues se han mostrado más receptivas con los demás compañeros y no han creado ni participado en ninguna discusión dentro de la casa.

Alejandro Estrada enfrenta a Nataly Umaña, en la Casa de los famosos

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo me tocó superar cualquier adversidad. Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, aseguró el actor.