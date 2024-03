Lluvia de críticas a Madonna por irrespeto a fans en concierto: “se cree diosa”

LONDRES, INGLATERRA – 14 DE OCTUBRE: (Cobertura exclusiva) Madonna actúa durante la noche inaugural de The Celebration Tour en el O2 Arena el 14 de octubre de 2023 en Londres, Inglaterra. | Foto: WireImage for Live Nation

“¡Oh, está bien! Políticamente incorrecto, lo siento por eso, me alegro de que estés aquí. Oh, Dios mío”, dijo Madonna desde el escenario.

Ante este acto, los internautas interactuaron con la publicación y dejaron en claro que no están de acuerdo: “Madonna siendo Madonna, en pleno concierto le reclama a una fan por estar sentada durante su actuación, pero ops, resultó ser minusválido y no le quedó de otra más que pedirle disculpas y decirle que se alegraba de que estuviera ahí”; “Yo me voy y que me devuelvan mi dinero, muchos de esos artistas no son buenos seres humanos”; “Dejan de ser seres humanos y se convierten en prepotentes”; “Qué irrespeto al público, se creen diosas”; “Una prueba fehaciente de que para ser estúp… no se necesita estudiar o tener dinero”, “Ni siquiera suena honesta la disculpa, es como disculpándose porque llegó atrasada 2 minutos”, “Si hubiera ciudadanos allí se hubieran largado, pero hasta la imbé… a la que ofendió siguió como si nada”, y más.