En la piel de Griselda Blanco: Sofía Vergara interpretará a la narcotraficante colombiana, conocida como “la madrina de la cocaína”

Sofía Vergara comenzará 2024 con pie derecho por el estreno en Netflix, el 25 de enero, de Griselda, la serie en la que da vida a Griselda Blanco, la narcotraficante colombiana a quien bautizaron como “la madrina de la cocaína”. Ella es famosa no solo por ser la primera mujer en meterse en las grandes ligas del negocio de la droga a finales de los años setenta, sino por su pasado de viuda negra.

Un año de estrellas

El 2023 fue un año memorable para Colombia en materia de grandes espectáculos. Al país arribaron estrellas de todos los géneros, como The Cure, Pet Shop Boys, Bizarrap, Roger Waters, Café Tacvba, Marco Antonio Solís, Rubén Blades, Los Tigres del Norte, Andrés Calamaro, Residente y Jorge Drexler, entre muchos otros, lo que demuestra el gran interés que despiertan los escenarios colombianos para artistas internacionales.

Este año continuará por esa senda. Y entre las presentaciones más esperadas figuran las de Juanes, que estará de gira por cinco ciudades: Cali, Bogotá, Medellín, Pereira y Bucaramanga. Lo propio hará Luis Miguel, quien se encuentra recorriendo América desde el año pasado y arribará con su tour al país, con tres fechas en Bogotá y una en Cali. Pero, sin duda, Shakira despierta la más grande expectativa . Si bien no se han confirmado fechas, se sabe que la colombiana estará de gira en 2024 y, obviamente, el país está en sus planes.

Talento es lo que hay

El cantante chocoano Tostao cerró 2023 feliz de haber aportado a la música en Colombia y, en especial, al descubrimiento de nuevos talentos. El vocalista y fundador de ChocQuibTown lanzó Exótico pal mundo, un álbum en el que se dio a la tarea de reunir a noveles cantantes “que de otra manera no tendrían cómo darse a conocer”, reveló el artista en SEMANA.

El álbum contiene 16 canciones, arropadas bajo lo que él llama “ritmo exótico”, en las voces de varios artistas que se reunieron en un junte creativo en Medellín varios días, “en los que todos nos encerramos a componer y a producir. Es increíble el talento que existe en el país y que merece mayor visibilidad ”, aseguró Tostao, quien, de paso, aclaró que no es cierta la desaparición de ChocQuibTown, banda que revolucionó la música al mezclar sonidos del Pacífico colombiano con ritmos más modernos.

E n este disco, en el que se destacan temas como No avanzan y Pal mundo , participan artistas como Luis Eduardo Acústico, Los Dioses del Ritmo, Robbie Vida, Buay Press, Mabiland, Vega y Bomby, popular por canciones como Estamos melos.

“Es un milagro”

Visiblemente recuperada, la intérprete de Like a Prayer, Material Girl, Frozen, Vogue y Hung Up ofreció una serie de presentaciones que demuestran por qué sigue siendo una de las grandes del pop en el mundo.

¿Culpa de la suegra?

La sexta temporada de The Crown llegó a su fin y se consolidó como una de las grandes series de televisión. La historia, que sigue los pasos de la monarquía británica desde el ascenso de Isabel II hasta su muerte, en 2022 , contó con un elenco de primer nivel del que se destacan figuras como Olivia Colman, Claire Foy, Imelda Staunton, Jonathan Pryce y Elizabeth Debicki, en un papel extraordinario como Lady Di.

Uno de los detalles que más llamó la atención en esta temporada tiene que ver con la historia de amor de Kate Middleton y el príncipe William, a quienes al parecer no los reunió solo el destino. En los últimos cuatro capítulos se deja ver cómo la madre de ella, Carole Middleton, hizo todo lo posible para que su hija llamara la atención del hijo mayor de Carlos III , a tal punto que la inscribió en la misma carrera y universidad de William, St. Andrews, en Escocia. Antes de eso, había hecho que su hija tomara un año sabático en Chile, en una expedición de Raleigh International, pues así también lo había anunciado William a los periodistas. Y pese a que en un comienzo Kate no parecía estar muy interesada en el actual sucesor al trono , terminó por encantar y hacerse novia de William para complacer a su madre.

Kate no parecía estar muy interesada en el actual sucesor al trono, terminó por encantar y hacerse novia de William para complacer a su madre. | Foto: getty images

Las verdaderas razones

Sin embargo, parece que, además de dificultades de salud, otras serían las razones de fondo del artista para decir adiós a una carrera de más de 30 años. Según reveló Los Angeles Times, Arjona lanzó fuertes críticas a la manera como hoy en día se maneja la música: “No coincido con la industria. Soy demasiado de a pie para este viaje con las estrellas”. Y agregó que esta convirtió “al muchacho bohemio que era en un tipo defensivo y aislado, a fuerza de todos los palos que llevé cuando empezaba. Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo y después de eso solo les sonreí a los que me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo y hay tanto de eso alrededor”.