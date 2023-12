¿Su último concierto sería el de Cali? Willie Colón podría retirarse de la música por esta razón

Y es que quién no se ha gozado canciones como ‘Gitana’, ‘Ché Ché Colé’, ‘Idilio’, entre tantos éxitos que tiene el artista, por lo que llega a ser el rey de las fiestas.

Pero aunque muchos disfrutan de su música y quisieran verlo en vivo, al parecer, ya no sería posible porque el compositor estaría pensando en retirarse de la música .

Video: Willie Colón confiesa que podría retirarse de la música por su salud

“Para quienes andan preguntando qué fue lo qué pasó en la Feria de Cali, estoy bien, hacía mucho calor. Este viaje a Cali fue muy complicado por las conexiones que tuvimos que hacer para llegar e incluso cuando llegamos a Cali tuvimos problemas con inmigración”, fueron las palabras con las que Willie Colón inició su confesión, manifestando que lo que ocurrió en Cali fue por temas de salud, no por un capricho.

Incluso, le envió un mensaje a aquellas personas que le lanzaron fuertes críticas por haberse bajado del escenario en medio de la Feria de Cali, al punto de que mencionó que “para los que me acusaron de robarme la plata, no tiene sentido ir a Cali a hacer ese esfuerzo para el que estoy demasiado viejo”.