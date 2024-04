Madre de Diana Ángel tuvo fuerte reacción por actitud de su hija en ‘La casa de los famosos’: “Se arrepentirá toda la vida”

Este fue el caso de Diana Ángel, actriz colombiana que no aguantó y decidió dirigirse a sus compañeros, expresándoles el interés que tenía de salir de la competencia . La celebridad apuntó que esperaba quedar eliminada en la pasada gala del 28 de abril, pero esto no ocurrió y sus planes se cayeron.

“De cada uno me voy a llevar algo, yo sé que no lo puedo decidir yo y eso es lo más loco de todo, pero por eso estoy aquí parada, diciéndole a todas las personas que me han apoyado hasta acá que me aman y que me quieren que mis votos se los den a las personas que se quieren quedar”, agregó, esperando salir.