Mientras Diana Ángel sigue ilusionada con ‘Culotauro’, el comediante fue pillado bien acompañado

Tras su salida , la talentosa actriz que ha participado en producciones como Francisco, el matemático o La hija del mariachi, no pudo contener sus lágrimas de la tristeza que le causó su despedida con ese competidor que, según comentó, tuvo mucha afinidad y logró construir, en medio de risas y bromas, uno de los vínculos más fuertes dentro del reality.

“No quiero estar triste”, expresó Diana Ángel, desconsolada mientras hablaba con La Segura al poco tiempo de la eliminación de Culotauro, quien aseguró le hace mucha falta. “Como que me acostumbre demasiado a su presencia. Siento que estoy a la defensiva también y no me gusta”, agregó la famosa en el confesionario.