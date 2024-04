Shakira revela las primeras fechas de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Hace unos días, la cantante colombiana Shakira causó furor en las redes sociales tras confirmar su gira mundial denominada Las mujeres ya no lloran, mismo nombre que se dio a su más reciente álbum, que ha sido todo un éxito en las plataformas digitales.

“Me voy de gira, Biza. Me voy de gira por fin”, comentó Shakira emocionada mientras la euforia se apoderaba de los asistentes en el evento, donde también se presentó su compatriota J Balvin junto al reconocido actor y cantante estadounidense Will Smith, interpretando la canción Men In Black (Hombres de Negro, en español).