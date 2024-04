¡Cuiden sus ojos! ‘Fan’ lesionada con fuegos artificiales en el concierto de Karol G en Perú, contó su tragedia

La Bichota prometió un concierto espectacular para sus seguidores en peruanos y efectivamente lo cumplió. Numerosos seguidores de la cantante paisa la estaban esperando en el Estadio San Marcos para disfrutar de un espectáculo lleno de emociones y música.

Sin embargo, para una de sus seguidoras esa noche tan esperada terminó en un infortunado accidente producto de los fuegos artificiales que acompañaron el final de la presentación de la artista.

Karol G - Mañana será bonito tour | Foto: Semana

Una dolorosa lesión opacó la emoción del concierto de Karol G

A través de la red social TikTok una joven que asistió al estadio contó la terrible experiencia que vivió durante el último concierto de Karol G en Perú, al sufrir una lesión en uno de sus ojos como producto de los fuegos pirotécnicos con los que finalizó el show.

En el video se puede escuchar el relato de la fan durante el cual cuenta los detalles de lo sucedido y cómo, según su propia versión, no recibió ayuda del personal en las carpas de emergencia.

“Hola, ayer la pasé supermal después del concierto de Karol G, porque al terminar toda la presentación soltaron varios pirotécnicos que obviamente se fueron para arriba, todo el escenario estaba muy lindo y todos estábamos grabando („,) yo estaba a unos metros de la pasarela que tenía el escenario cuando siento que algo me entra al ojo y entonces yo bajo la cabeza y digo algo me entró, algo me entro...”

La joven afirmó que al principio trató de no desesperarse hasta cuando sintió una punta que se estaba metiendo en su ojo.

Espectáculo pirotécnico en el que resultó lesionada una seguidora Captura de pantalla TikTok @ maylisalvatierra6 | Foto: Captura de pantalla TikTok @ maylisalvatierra6

El relato de un suplicio

De inmediato, se dirigió a las carpas rojas, en donde se encuentra el personal de ayuda en caso de emergencias, y les cuenta lo que le está pasando, pero la respuesta fue que no podían hacer nada.

“Una de ellas se acerca y me dice: no, no te podemos tocar el ojo, no podemos hacer nada, anda, corre al baño y lávate en el lavadero”.

Lo cierto es que no había lavamanos visibles, de manera que le dieron un vaso con agua para que se lavara el ojo, sin embargo, no salía nada.

La persona que acompaño a la joven fue quien le bajo un poco el párpado y se dio cuenta de que efectivamente tenía algo negro en el ojo e hizo lo posible por sacar el objeto, sin embargo, no pudo limpiarlo por completo.

En medio del dolor y la angustia, relata que se dirigieron hacia la zona de ambulancias y allí comenta lo que le ha pasado en su ojo. A pesar de que intentaron ayudarla, no se pudo sacar el objeto.

El caos permaneció por más tiempo, pues debió esperar alrededor de media hora hasta que logró salir del estadio y después de muchos intentos por tomar un taxi, logró subirse a uno de ellos y llegar al Hospital de Pueblo Libre, sin embargo, allí le aseguraron que tampoco podían hacer nada por ella porque no era la especialidad de ellos.

La angustia iba creciendo cada vez más y ante la respuesta recibida debió salir y conseguir por sus medios un taxi para que la llevara al Hospital de Lino, sitio que el personal médico le había recomendado ir y donde finalmente logró recibir la atención médica adecuada para su ojo.