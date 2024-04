Jhonny Rivera agradeció, entre lágrimas, el apoyo que recibió Andy como telonero en concierto de Karol G

Por su parte, Jhonny Rivera se mostró emocionado al ver a su hijo en el escenario, abriendo uno de los shows más esperados en Bogotá este 2024, razón por la que no pudo contener sus lágrimas al expresar lo feliz y orgulloso que se siente de él, destacando los logros que ha alcanzado gracias a su esfuerzo y disciplina, cautivando a miles de personas con su talento.

“Agradezco como me lo apoyan y me lo quieren, no hay palabras para agradecer a Karol G”, mencionó y agregó: “gracias por querer a mi hijo, era muy difícil pararse ahí”, resaltando la ansiedad que genera La Bichota antes de aparecer en el escenario, esta vez en la capital colombiana, como parte de su gira Mañana Será Bonito Tour.