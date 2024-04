Karol G se encontró con fanática de 78 años en concierto de Bogotá y vivió emotiva situación; “no hay edad para dejar de ser bichota”

La entrada de la cantante al escenario enloqueció a todos sus fans, que no pararon de gritar y cantar con la primera canción “TQG”, que hizo con Shakira, tema musical con el que inició la fiesta que duró hasta poco más de la media noche .

El concierto en Bogotá cuenta con dos fechas sold out. | Foto: AP

Cuando pasaba con un lugar de la zona VIP, Karol G se terminó encontrando con una fanática muy especial, a la que no le importó la edad para asistir y disfrutar del momento .

En video quedó captado el momento en el que la cantante se encontró con una mujer de 78 años, que se encontraba feliz entre el público coreando cada una de sus canciones , por lo que Karol no dudó en expresarle unas palabras.

Las imágenes han sido compartidas por un usuario de X, anterior Twitter, con el mensaje “ La edad jamás es un impedimento para cumplir sueños , ella tiene 78 años, hizo la fila desde temprano, quedó en baranda y Karol G le regaló un gran momento en su vida, saludándola y dándole un abrazo. Dime que ir a conciertos no es algo bonito”.

El video se ha hecho rápidamente viral en la red, provocando comentarios como “No estoy llorando, se me metió una Karol G en el ojo”; “Yo estaba detrás de ella, después de eso lloró. Fue bien tierno”; “Ese momento fue muy lindo, no hay edad para dejar de ser bichota”; “Creo que el momento más emotivo. Qué señora tan hermosa”.